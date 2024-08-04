В Кривом Роге скорая столкнулась с троллейбусом и перевернулась на бок: есть пострадавшие

В Кривом Роге произошло серьезное ДТП с участием скорой.

Об этом сообщает Telegram-канал «Свои».

По предварительной информации, скорая перевернулась на сторону после столкновения с легковушкой на перекрестке.

Авария произошла на проспекте Металлургов.

В карете скорой находился пассажир, он отделался испугом. Его уже пересадили в другую машину скорой помощи.

Быстрая ехала на красный с включенными проблесковыми маячками со стороны 95 квартала, Volkswagen – по Героям АТО. Похоже, водитель не увидел карету скорой. После столкновения она проехала с десяток метров на боку и остановилась у троллейбуса, — говорится в сообщении.

Пострадала также фельдшерка, у нее травма головы.

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