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  • В Кривом Роге скорая столкнулась с троллейбусом и перевернулась на бок: есть пострадавшие

В Кривом Роге скорая столкнулась с троллейбусом и перевернулась на бок: есть пострадавшие

Сегодня 16:49
просмотров

В Кривом Роге произошло серьезное ДТП с участием скорой.

Новости Днепра про В Кривом Роге скорая столкнулась с троллейбусом и перевернулась на бок: есть пострадавшие

Об этом сообщает Telegram-канал «Свои».

По предварительной информации, скорая перевернулась на сторону после столкновения с легковушкой на перекрестке.

Авария произошла на проспекте Металлургов.

Новости Днепра про В Кривом Роге скорая столкнулась с троллейбусом и перевернулась на бок: есть пострадавшие

В карете скорой находился пассажир, он отделался испугом. Его уже пересадили в другую машину скорой помощи.

Быстрая ехала на красный с включенными проблесковыми маячками со стороны 95 квартала, Volkswagen – по Героям АТО. Похоже, водитель не увидел карету скорой. После столкновения она проехала с десяток метров на боку и остановилась у троллейбуса, — говорится в сообщении.

Пострадала также фельдшерка, у нее травма головы.

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Новости Днепра про В Кривом Роге скорая столкнулась с троллейбусом и перевернулась на бок: есть пострадавшиеУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге скорая столкнулась с троллейбусом и перевернулась на бок: есть пострадавшиеРусский

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