В Кривом Роге скорая столкнулась с троллейбусом и перевернулась на бок: есть пострадавшие

Об этом сообщает Telegram-канал «Свои».
По предварительной информации, скорая перевернулась на сторону после столкновения с легковушкой на перекрестке.
Авария произошла на проспекте Металлургов.
В карете скорой находился пассажир, он отделался испугом. Его уже пересадили в другую машину скорой помощи.
Быстрая ехала на красный с включенными проблесковыми маячками со стороны 95 квартала, Volkswagen – по Героям АТО. Похоже, водитель не увидел карету скорой. После столкновения она проехала с десяток метров на боку и остановилась у троллейбуса, — говорится в сообщении.
Пострадала также фельдшерка, у нее травма головы.
Читайте также:
Автор:
Пограничники задержали троих мужчин из Днепропетровской области.
В центре города Днепр ретро-трамвай сошел с рельсов.
Сегодня, 4 июля, на заезде на Новый мост в Днепре…
На войне с рф погиб воин из Днепропетровской области.
Пограничники задержали троих мужчин из Днепропетровской области.
В центре города Днепр ретро-трамвай сошел с рельсов.
Сегодня, 4 июля, на заезде на Новый мост в Днепре произошло ДТП.
На войне с рф погиб воин из Днепропетровской области.
В Никопольском районе произошел пожар на территории частного домовладения.
Сегодня ночью Защитники неба сбили вражеский шахед над областью.
В Павлоградском районе задержали квартирного вора.
Хорошего дня, друзья!
3 августа женская сборная Украины триумфовала в финале Олимпиады-2024 по фехтованию на саблях.
Позитивная новость для всех граждан.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!