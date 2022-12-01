В Кривом Роге школы готовят к очной учебе

Военной администрацией Кривого Рога, учитывая улучшение положения на их направлении фронта, была поставлена ​​задача начать подготовку к очной учебе.

Начальник Военной администрации города Александр Вилкул предложил уже после новогодних каникул разрешить школам, детским садам, ДЮСШ, музыкальным школам и другим заведениям перейти к более традиционному обучению. Однако это касается только тех заведений, где есть укрытие. Об этом сообщил советник начальника военной администрации Кривого Рога Александр Пискун.

Кроме этого, за заведениями остается право выбора: путем голосования родители и педагоги решат, какой режим обучения им подходит – онлайн или очный.

На сегодняшний день уже в 74 образовательных учреждениях ремонт укрытий завершен. Еще в 18 продолжаются и должны завершиться до конца года.



Желающие вернуться за парты есть. А окончательное решение будет приниматься на уровне города, исходя из ситуации с энергетикой, интенсивностью обстрелов и общей обстановкой.