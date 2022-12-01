Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Кривом Роге школы готовят к очной учебе

Сегодня 10:00
просмотров

Военной администрацией Кривого Рога, учитывая улучшение положения на их направлении фронта, была поставлена ​​задача начать подготовку к очной учебе.

Новости Днепра про В Кривом Роге школы готовят к очной учебе

Начальник Военной администрации города Александр Вилкул предложил уже после новогодних каникул разрешить школам, детским садам, ДЮСШ, музыкальным школам и другим заведениям перейти к более традиционному обучению. Однако это касается только тех заведений, где есть укрытие. Об этом сообщил советник начальника военной администрации Кривого Рога Александр Пискун.

Кроме этого, за заведениями остается право выбора: путем голосования родители и педагоги решат, какой режим обучения им подходит – онлайн или очный.

На сегодняшний день уже в 74 образовательных учреждениях ремонт укрытий завершен. Еще в 18 продолжаются и должны завершиться до конца года.

Желающие вернуться за парты есть. А окончательное решение будет приниматься на уровне города, исходя из ситуации с энергетикой, интенсивностью обстрелов и общей обстановкой.

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге школы готовят к очной учебеУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге школы готовят к очной учебеРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре во время пожара ребенок отравился угарным газом
    Новости Днепра
    Сегодня 10:15
    В Днепре во время пожара ребенок отравился угарным газом

    В Днепре во время пожара пострадал ребенок.

    Мужчина в Покрове украл два мотоцикла со двора своего знакомого
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Мужчина в Покрове украл два мотоцикла со двора своего знакомого

    В Покрове мужчина похитил со двора частного дома своего знакомого…

    Трогательная история: в Днепре пиццерия не взяла денег с девушки-военной за её заказ
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    Трогательная история: в Днепре пиццерия не взяла денег с девушки-военной за её заказ

    В Днепре в пиццерии бесплатно сделали пиццу для защитницы Украины…

    Восемь обстрелов за ночь: оккупанты накрыли огнем Никопольский район
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    Восемь обстрелов за ночь: оккупанты накрыли огнем Никопольский район

    Российские оккупанты не прекращали обстреливать Никопольский район ночью 1 декабря.

    Последние новости

    В Днепре во время пожара ребенок отравился угарным газом
    В Днепре во время пожара ребенок отравился угарным газом

    В Днепре во время пожара пострадал ребенок.

    Сегодня 10:15
    просмотров
    Мужчина в Покрове украл два мотоцикла со двора своего знакомого
    Мужчина в Покрове украл два мотоцикла со двора своего знакомого

    В Покрове мужчина похитил со двора частного дома своего знакомого два мотоцикла и зарядное устройство.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Трогательная история: в Днепре пиццерия не взяла денег с девушки-военной за её заказ
    Трогательная история: в Днепре пиццерия не взяла денег с девушки-военной за её заказ

    В Днепре в пиццерии бесплатно сделали пиццу для защитницы Украины и её маленького сына.

    Сегодня 09:00
    0
    просмотров
    Восемь обстрелов за ночь: оккупанты накрыли огнем Никопольский район
    Восемь обстрелов за ночь: оккупанты накрыли огнем Никопольский район

    Российские оккупанты не прекращали обстреливать Никопольский район ночью 1 декабря.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Россияне уменьшают количество войск в Олешках, а ВСУ держат оборону на Донбассе, — Генштаб
    Россияне уменьшают количество войск в Олешках, а ВСУ держат оборону на Донбассе, — Генштаб

    За минувшие сутки Вооруженные силы Украины отразили 12 атак россиян на Донбассе. Оккупанты же окапываются на Сватовском и Лиманском направлениях и отводят войска из Олешков.

    Сегодня 08:00
    0
    просмотров
    Сегодня состоится прощание: под Бахмутом погиб боец ​​из Днепропетровской области
    Сегодня состоится прощание: под Бахмутом погиб боец ​​из Днепропетровской области

    Под Бахмутом погиб боец ​​из Днепропетровской области Збаражский Павел Петрович.

    Сегодня 07:15
    0
    просмотров
    Декабрь встречает новыми ценами: в Днепре подешевели гречка, рис, сахар, молоко
    Декабрь встречает новыми ценами: в Днепре подешевели гречка, рис, сахар, молоко

    В Украине подешевели гречка, рис, сахар и молоко.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Привет, декабрь: сегодня днепрян ждет пасмурная погода
    Привет, декабрь: сегодня днепрян ждет пасмурная погода

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    просмотров
    ВСУ атаковали 17 районов сосредоточения оккупантов, а РФ ведет наступление под Бахмутом, — Генштаб
    ВСУ атаковали 17 районов сосредоточения оккупантов, а РФ ведет наступление под Бахмутом, — Генштаб

    Украинские военные атаковали 17 районов сосредоточения личного состава врага. В то же время, российские военные продолжают вести наступление под Бахмутом (Донецкая область).

    Вчера 22:00
    просмотров
    Шесть новых автобусных маршрутов: где они могут появиться в Днепре
    Шесть новых автобусных маршрутов: где они могут появиться в Днепре

    Шість нових автобусних маршрутів можуть створити у Дніпрі. Усі – з літерою «К» у номері. Мова йде про маршрути №7К, №32К, №48К, №75К, №109К та №137К.

    Вчера 21:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх