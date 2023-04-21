В Кривом Роге сгорел автомобиль: фото

Огнем поврежден моторный отсек и салон легкового автомобиля Renault Nevada.
Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.
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