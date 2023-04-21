В Кривом Роге сгорел автомобиль: фото

Всего парень украл почти 1,3 млн грн, из которых 900 тыс. потратил на ставки в азартных играх.

Собаки и коты – самые «традиционные» домашние животные. Но в Днепре в обычных квартирах также содержат маленьких поросят, ежиков и даже енотов. По стоимости эти зверьки ничем не отличаются от котов и собак, а иногда стоят гораздо дешевле породистых четвероногих…