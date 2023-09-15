В Кривом Роге сегодня прогремит взрыв: что произошло

Сегодня, 15 сентября, в Кривом Роге прогремит взрыв.
Однако причин для паники нет – он производственный и контролируется специалистами.
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
Так, в 11:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере ЧАО «ИНГОК» (Ингулецкий район).
Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.
Но, пожалуйста, не игнорируйте тревоги!
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