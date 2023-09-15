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В Кривом Роге сегодня прогремит взрыв: что произошло

Сегодня 09:30
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Без паники – все под контролем!
Новости Днепра про В Кривом Роге сегодня прогремит взрыв: что произошло

Фото условное.

Сегодня, 15 сентября, в Кривом Роге прогремит взрыв.

Однако причин для паники нет – он производственный и контролируется специалистами.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Так, в 11:00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере ЧАО «ИНГОК» (Ингулецкий район).

Производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.

Но, пожалуйста, не игнорируйте тревоги! 

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