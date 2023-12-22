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В Кривом Роге сегодня прогремят два взрыва: что произошло

Сегодня 08:00
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Без паники!

Новости Днепра про В Кривом Роге сегодня прогремят два взрыва: что произошло

Сегодня, 22 декабря, в Кривом Роге в 11:00 и 14:00 прогремят взрывы.

Но причин для паники нет – они производственные.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Сегодня в 11:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере ЧАО «ИНГОК» (Ингулецкий район), а в 14:00 – плановый взрыв в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы). Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – написал Вилкул.

Но, пожалуйста, не игнорируйте тревоги!

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