В Кривом Роге сбытчик оружия предложил правоохранителям взятку в размере 1000 долларов

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области со ссылкой на материалы Криворожского районного управления полиции.
25 июня правоохранители задержали 39-летнего жителя Кривого Рога в лесополосе Терновского района, где последний пытался продать пистолет.
В ходе обыска у него обнаружили и изъяли деньги, полученные в результате сбыта. Тогда правонарушитель предложил полицейским взятку в размере 1000 долларов.
По месту проживания мужчины правоохранители изъяли более тысячи патронов и отправили на экспертизу.
26 июня следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.263 (незаконное приобретение, хранение, ношение и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины и внесли сведения в ЕРДР по ч.3 ст. . 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, — сообщили в публикации.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине экс-чиновник уплатит 25 тыс гривен штрафа за 25 тысяч долларов взятки.
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