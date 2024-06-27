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В Кривом Роге сбытчик оружия предложил правоохранителям взятку в размере 1000 долларов

Сегодня 09:54
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В Кривом Роге правонарушитель пытался откупиться от полицейских.

Новости Днепра про В Кривом Роге сбытчик оружия предложил правоохранителям взятку в размере 1000 долларов

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области со ссылкой на материалы Криворожского районного управления полиции.

25 июня правоохранители задержали 39-летнего жителя Кривого Рога в лесополосе Терновского района, где последний пытался продать пистолет.

В ходе обыска у него обнаружили и изъяли деньги, полученные в результате сбыта. Тогда правонарушитель предложил полицейским взятку в размере 1000 долларов.

По месту проживания мужчины правоохранители изъяли более тысячи патронов и отправили на экспертизу.

26 июня следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.263 (незаконное приобретение, хранение, ношение и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины и внесли сведения в ЕРДР по ч.3 ст. . 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, — сообщили в публикации.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине экс-чиновник уплатит 25 тыс гривен штрафа за 25 тысяч долларов взятки.

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