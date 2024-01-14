В Кривом Роге сбили ракету, — ОВА

Ракетная опасность. Громко в Криворожском районе. Пожалуйста, берегите себя и будьте в укрытиях, – говорится в сообщении.

В Криворожском районе работала ПВО. Наши защитники сбили вражескую ракету. ППК «Восток», — заявил глава ОВА.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Сегодня в городе Кривой Рог сбили вражескую ракету.

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