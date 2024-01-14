В Кривом Роге сбили ракету, — ОВА

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.
В Криворожском районе работала ПВО. Наши защитники сбили вражескую ракету. ППК «Восток», — заявил глава ОВА.
Также ситуацию прокомментировал глава Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко.
Ракетная опасность. Громко в Криворожском районе. Пожалуйста, берегите себя и будьте в укрытиях, – говорится в сообщении.
Подробности и официальная информация впоследствии.
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Козенко Антон
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