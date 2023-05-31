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  • В Кривом Роге СБУ задержала агентку фсб: собирала разведданные и фиксировала последствия российских ударов

В Кривом Роге СБУ задержала агентку фсб: собирала разведданные и фиксировала последствия российских ударов

Сегодня 13:43
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В Кривом Роге Служба безопасности Украины задержала информаторку фсб.

Новости Днепра про В Кривом Роге СБУ задержала агентку фсб: собирала разведданные и фиксировала последствия российских ударов

Еще в начале полномасштабного вторжения рф женщина поддержала агрессора и неоднократно высказывалась об этом среди окружающих. Таким образом она попала в поле зрения фсб, которая впоследствии дистанционно привлекла ее к сотрудничеству против Украины.

Как сообщает пресс-служба СБУ, женщина собирала для оккупантов разведданные о местах базирования и маршрутах перемещения Сил обороны в Кривом Роге. Также она фиксировала последствия российских воздушных ударов по городу. Информацию передавала врагу через Telegram.

В результате захватчики использовали эти данные для коррекции и подготовки воздушных атак на Кривой Рог.

Следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении. Она находится под стражей. Женщине грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, ранее мы писали, что СБУ массово рассылает днепрянам смс-сообщения: зачем.

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Новости Днепра про В Кривом Роге СБУ задержала агентку фсб: собирала разведданные и фиксировала последствия российских ударовУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге СБУ задержала агентку фсб: собирала разведданные и фиксировала последствия российских ударовРусский

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