В Кривом Роге россияне ударили по одному из предприятий: вероятно, баллистика

Сегодня, 26 сентября, около 6:25 в Кривом Роге прогремел взрыв.

В Воздушных силах сообщали, что есть угроза применения баллистического вооружения!

Как позже стало известно, оккупанты нанесли ракетный удар по одному из предприятий города. Предварительно, били баллистической ракетой.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Все оперативные службы работают на месте. Последствия уточняются. Главное – без потерь, – добавил он.

Кроме того, ночью агрессор трижды обстрелял Никопольщину из тяжелой артиллерии. Под удар попали районный центр, Мировская и Червоногригорьевская громады.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Повреждены 3 частных дома, 2 хозяйственные сооружения, 40 солнечных панелей, здание, которое не эксплуатируется, и линии электропередач.

К счастью, люди не пострадали.

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!

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