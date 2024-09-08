В Кривом Роге разыскивают 16-летнего Богдана Чумакова

В Кривом Роге разыскивают 16-летнего подростка Богдана Чумакова.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Парень пошел в школу 5 сентября, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 169 см, худощавого телосложения, короткие темные волосы.

Был одет: черная кофта, черные спортивные штаны, спортивные черные кроссовки.

Если Вам известна какая-либо информация о местонахождении несовершеннолетнего Богдана Чумакова, 2008 года рождения, просим сообщить в отделение полиции № 3 Криворожского районного управления полиции, — говорится в сообщении правоохранителей.

Также вы можете позвонить по телефону: 096 956 54 49 или на горячую линию 102.

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