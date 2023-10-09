В Кривом Роге расследуют покушение на жизнь 83-летней женщины: ей бросили гранату под дом

Правоохранители устанавливают обстоятельства покушения на жизнь 83-летней женщины.

Утром 9 октября у частного дома в Металлургическом районе произошел взрыв. На место отправились правоохранители. Как оказалось, кто-то бросил гранату во двор 83-летней женщины. Криворожанка получила телесные повреждения. Задело также автомобиль, который стоял рядом с домом.

Женщину госпитализировали в больницу. Пока ее жизни ничего не угрожает.

У дома работали следователи и оперативники. Правоохранители установили, что предварительно взорвалась граната Ф-1.

Полицейские устанавливают личность злоумышленника. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщают местные СМИ, вероятно, пострадавшая возглавляет фирму и проживает вместе с сыном. В полиции пока не комментируют, связано ли нападение с профессиональной деятельностью.

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