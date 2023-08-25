В Кривом Роге рассказали в каком формате начнут обучение 1 сентября

В Кривом Роге с 1 сентября будет дистанционка.

Такое решение городские власти приняли после консультаций с родителями и учителями. Из-за ситуации с безопасностью и усиления обстрелов города, школьников решили оставить учиться онлайн.

Об этом сообщил Александр Вилкул.

Чиновники приняли модель дистанционного обучения с возможностью предоставления консультаций в режиме офлайн. Такие консультации будут проводиться только в тех школах, где есть укрытия. Таких в городе 90%. О встречах будут договариваться индивидуально в каждом классе и школе.

Поэтому принимается модель дистанционного обучения с возможностью предоставления консультаций в режиме офлайн. Количество таких консультаций непосредственно в школах, оборудованных укрытиями, для каждого класса будет определяться учителями совместно с родительскими комитетами. Кто захочет – их будет больше, кто не захочет – будет меньше или вообще не будет, – объяснили в Кривом Роге.

Как будут работать высшие учебные заведения, техникумы, ПТУ и колледжи, решит Министерство образования.

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