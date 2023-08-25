Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Кривом Роге рассказали в каком формате начнут обучение 1 сентября

Сегодня 16:29
просмотров

В Кривом Роге с 1 сентября будет дистанционка.

Новости Днепра про В Кривом Роге рассказали в каком формате начнут обучение 1 сентября

Такое решение городские власти приняли после консультаций с родителями и учителями. Из-за ситуации с безопасностью и усиления обстрелов города, школьников решили оставить учиться онлайн.

Об этом сообщил Александр Вилкул.

Чиновники приняли модель дистанционного обучения с возможностью предоставления консультаций в режиме офлайн. Такие консультации будут проводиться только в тех школах, где есть укрытия. Таких в городе 90%. О встречах будут договариваться индивидуально в каждом классе и школе.

Поэтому принимается модель дистанционного обучения с возможностью предоставления консультаций в режиме офлайн. Количество таких консультаций непосредственно в школах, оборудованных укрытиями, для каждого класса будет определяться учителями совместно с родительскими комитетами. Кто захочет – их будет больше, кто не захочет – будет меньше или вообще не будет, – объяснили в Кривом Роге.

Как будут работать высшие учебные заведения, техникумы, ПТУ и колледжи, решит Министерство образования.

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге рассказали в каком формате начнут обучение 1 сентябряУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге рассказали в каком формате начнут обучение 1 сентябряРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Кривом Роге на предприятии «АрселорМиттал» погиб работник: что известно
Новости Днепра
Сегодня 13:00
В Кривом Роге на предприятии «АрселорМиттал» погиб работник: что известно

Вчера, 24 августа, в Кривом Роге на одном из предприятий…

В Днепропетровской области прогремит взрыв: что произошло и когда
Новости Днепра
Сегодня 09:00
В Днепропетровской области прогремит взрыв: что произошло и когда

Без паники!

Появились детали трагедии на шахте в Кривом Роге
Новости Днепра
Вчера 16:01
Появились детали трагедии на шахте в Кривом Роге

24 августа на шахте в Кривом Роге произошла чрезвычайная ситуация.

Необычные факты про 24 области Украины: село из камня, место, где жили изобретатели керосинки и воздушных шаров
Новости Днепра
Вчера 15:42
Необычные факты про 24 области Украины: село из камня, место, где жили изобретатели керосинки и воздушных шаров

В июле 1990 года Верховная Рада приняла Декларацию о государственном…

Последние новости

На Днепропетровщине мужчина поджег пенсионера: у него ожоги 45% тела
На Днепропетровщине мужчина поджег пенсионера: у него ожоги 45% тела

Ужасный инцидент произошел в Верхнеднепровске.

Сегодня 18:00
3
просмотров
Как выглядят самые дешевые и самые дорогие дома в аренду в разных районах Днепра (ФОТО)
Как выглядят самые дешевые и самые дорогие дома в аренду в разных районах Днепра (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили сравнить цены на аренду самых дешевых и самых дорогих домов в разных районах Днепра. Соборный район Самые дешевый дом в аренду в Соборном районе обойдется в 6 тыс грн за месяц. При этом платить за коммунальные услуги…

Сегодня 17:58
2
просмотров
У прокурора из Днепра НАБУ в служебном сейфе нашло 28 тысяч долларов наличными
У прокурора из Днепра НАБУ в служебном сейфе нашло 28 тысяч долларов наличными

Национальное антикоррупционное бюро нашло в сейфе служебного кабинета подозреваемого замруководителя Слобожанской окружной прокуратуры Днепропетровской области 28 тысяч долларов наличности. На деньги наложен арест.

Сегодня 17:38
2
просмотров
В Днепре заметили муравья-богатыря: тянул огромный окурок
В Днепре заметили муравья-богатыря: тянул огромный окурок

Иногда эти насекомые удивляют!

Сегодня 17:00
5
просмотров
В Желтых Водах мужчина избил знакомого и оставил его умирать в лифте
В Желтых Водах мужчина избил знакомого и оставил его умирать в лифте

Правоохранители задержали 38-летнего злоумышленника.

Сегодня 16:10
7
просмотров
В Днепре на Монастырском острове мужчина воткнул нож в грудь отдыхающему
В Днепре на Монастырском острове мужчина воткнул нож в грудь отдыхающему

В Днепре на Монастырском острове в День Независимости произошла резня.

Сегодня 15:39
11
просмотров
Убрать не получится: в Днепре в субботу и воскресенье будут выключать свет на 10 часов (АДРЕСА)
Убрать не получится: в Днепре в субботу и воскресенье будут выключать свет на 10 часов (АДРЕСА)

Ни убрать, ни телевизор посмотреть.

Сегодня 15:15
4
просмотров
Дубль 2: в Новомосковске хотят установить модульный туалет за 720 тысяч гривен
Дубль 2: в Новомосковске хотят установить модульный туалет за 720 тысяч гривен

В Новомосковске хотят установить новый туалет.

Сегодня 15:01
4
просмотров
Спортсменка из Днепра прошла в финал чемпионата мира по легкой атлетике: когда он состоится
Спортсменка из Днепра прошла в финал чемпионата мира по легкой атлетике: когда он состоится

Желаем девушке победы!

Сегодня 14:21
6
просмотров
В Днепропетровской области пропал ребенок
В Днепропетровской области пропал ребенок

Нужна помощь.

Сегодня 14:03
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх