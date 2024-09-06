В Кривом Роге пятеро дельцов создали собственный мошеннический call-центр

Два жителя Кривого Рога, привлекая еще трех человек, создали мошеннический call-центр.
Об этом сообщили в пресс-центре Днепропетровской областной прокуратуры.
Следователи установили, что злоумышленники действовали по такой схеме: звонили гражданам и представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Затем убеждали в необходимости установить мобильное приложение для защиты персональных данных.
Приложение действительно существовало, однако не для защиты данных клиентов банка, а для того, чтобы получать доступ к их онлайн-банкингу. Таким образом, мошенники присвоили деньги 33 пострадавших со всей страны, в том числе военнослужащего.
Полная сумма ущерба составила более 2,2 миллионов гривен.
По фактам незаконного хранения, распространения конфиденциальной информации о лице, мошенничестве и несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем прокуроры направили в суд обвинительный акт.
Об избрании обвиняемым меры пресечения пока не сообщается.
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