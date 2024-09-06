Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Кривом Роге пятеро дельцов создали собственный мошеннический call-центр

Сегодня 09:40
просмотров

В Кривом Роге будут судить 5 участников преступной группы, которые обманывали граждан по мошеннической схеме.

Новости Днепра про В Кривом Роге пятеро дельцов создали собственный мошеннический call-центр

Два жителя Кривого Рога, привлекая еще трех человек, создали мошеннический call-центр.

Об этом сообщили в пресс-центре Днепропетровской областной прокуратуры.

Следователи установили, что злоумышленники действовали по такой схеме: звонили гражданам и представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Затем убеждали в необходимости установить мобильное приложение для защиты персональных данных.

Приложение действительно существовало, однако не для защиты данных клиентов банка, а для того, чтобы получать доступ к их онлайн-банкингу. Таким образом, мошенники присвоили деньги 33 пострадавших со всей страны, в том числе военнослужащего.

Полная сумма ущерба составила более 2,2 миллионов гривен.

По фактам незаконного хранения, распространения конфиденциальной информации о лице, мошенничестве и несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем прокуроры направили в суд обвинительный акт.

Об избрании обвиняемым меры пресечения пока не сообщается.

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге пятеро дельцов создали собственный мошеннический call-центрУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге пятеро дельцов создали собственный мошеннический call-центрРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Днепропетровщине в гостинично-ресторанном комплексе возник пожар
    Новости Днепра
    Сегодня 08:56
    На Днепропетровщине в гостинично-ресторанном комплексе возник пожар

    В Павлограде горел гостинично-ресторанный комплекс.

    В Днепре ночью 6 сентября слышали взрыв: в ОВА рассказали, что это было
    Новости Днепра
    Сегодня 08:26
    В Днепре ночью 6 сентября слышали взрыв: в ОВА рассказали, что это было

    В небе над Днепропетровщиной уничтожили ракету и бпла.

    В Днепре на ж/м Приднепровский с крыши гаража спасали собаку
    Новости Днепра
    Сегодня 08:08
    В Днепре на ж/м Приднепровский с крыши гаража спасали собаку

    В Днепре спасли собаку, которая неизвестным образом попала на крышу…

    Изуродованные дома и авто: в результате вражеской атаки на Днепропетровщину пострадали 2 человека
    Новости Днепра
    Сегодня 07:42
    Изуродованные дома и авто: в результате вражеской атаки на Днепропетровщину пострадали 2 человека

    Из-за вражеской атаки на Днепропетровщине снова пострадали люди.

    Последние новости

    Рейтинг онлайн казино: какие площадки считаются лучшими?
    Рейтинг онлайн казино: какие площадки считаются лучшими?

    Интересная информация!

    Сегодня 09:30
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине в гостинично-ресторанном комплексе возник пожар
    На Днепропетровщине в гостинично-ресторанном комплексе возник пожар

    В Павлограде горел гостинично-ресторанный комплекс.

    Сегодня 08:56
    2
    просмотров
    В Днепре ночью 6 сентября слышали взрыв: в ОВА рассказали, что это было
    В Днепре ночью 6 сентября слышали взрыв: в ОВА рассказали, что это было

    В небе над Днепропетровщиной уничтожили ракету и бпла.

    Сегодня 08:26
    5
    просмотров
    В Днепре на ж/м Приднепровский с крыши гаража спасали собаку
    В Днепре на ж/м Приднепровский с крыши гаража спасали собаку

    В Днепре спасли собаку, которая неизвестным образом попала на крышу гаража.

    Сегодня 08:08
    1
    просмотров
    Изуродованные дома и авто: в результате вражеской атаки на Днепропетровщину пострадали 2 человека
    Изуродованные дома и авто: в результате вражеской атаки на Днепропетровщину пострадали 2 человека

    Из-за вражеской атаки на Днепропетровщине снова пострадали люди.

    Сегодня 07:42
    4
    просмотров
    В субботу 7 сентября в Днепре трамвай №1 изменит движение
    В субботу 7 сентября в Днепре трамвай №1 изменит движение

    7 сентября запланированы изменения в работе популярного трамвая.

    Сегодня 07:04
    5
    просмотров
    Погода на 6 сентября: в Днепре будет солнечно
    Погода на 6 сентября: в Днепре будет солнечно

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    2
    просмотров
    В сети показали уникальные архивные кадры центра Днепра периода конца 90-х (ВИДЕО)
    В сети показали уникальные архивные кадры центра Днепра периода конца 90-х (ВИДЕО)

    Исторический блогер Артем Костюк показал уникальное архивное видео Днепропетровска конца 90-х.

    Вчера 22:00
    2
    просмотров
    В Днепре водитель заблокировал своим автомобилем заезд в учебное заведение
    В Днепре водитель заблокировал своим автомобилем заезд в учебное заведение

    В Днепре забрали на штрафплощадку машину водителя, который заблокировал заезд в учебное заведение.

    Вчера 21:24
    6
    просмотров
    Еще и «серебро»: бегунья из Днепра завоевала вторую медаль на Паралимпиаде
    Еще и «серебро»: бегунья из Днепра завоевала вторую медаль на Паралимпиаде

    Наша паралимпийка Оксана Ботурчук взяла медаль на дистанции по бегу.

    Вчера 20:41
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх