В Кривом Роге пьяный мужчина изнасиловал маленькую девочку: что решил суд

В декабре 2019 года в Кривом Роге мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю.

Как сообщает Днепропетровская областная прокуратура, мужчина заметил знакомую девочку, которая проходила мимо его двора, и пригласил ее в свой дом. После того, как девочка вошла в комнату, мужчина начал угрожать физическим насилием, приказал раздеться и изнасиловал ее.

Свою вину осужденный не признал. Однако ее доказала сторона обвинения. Суд признал его виновным и приговорил к 13 годам лишения свободы за изнасилование ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины).

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