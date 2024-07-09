В Кривом Роге призывают сдавать кровь для пострадавших в результате вражеской атаки

Доноры всех групп крови могут сдать кровь в КП «ДО станция переливания крови» СП в городе Кривой Рог. Особая потребность в таких группах крови: О(I)Rh(-) и А(II)Rh(+).
Об этом сообщили на странице КП «ДО станция переливания крови» СП в городе Кривой Рог в Facebook.
Там просят каждого не оставаться в стороне и пополнять запасы крови, чтобы врачи могли вовремя и в полном объеме оказать помощь нуждающимся.
Сдать кровь в КП «ДО станция переливания крови» СП можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 14:00. Адрес: улица Медицинская, 12
Как подготовиться к сдаче крови
За три дня до сдачи крови откажитесь от приема анальгетиков и аспирина, а также содержащих их лекарств (эти вещества ухудшают свертывание крови).Не употребляйте алкоголь за 48 часов до сдачи крови. Исключите из рациона жирную, жареную, копченую, молочную пищу, соление.
Напомним, 9 июля в Кривом Роге – День траура. Вчера, 8 июля, по городу нанесли несколько ракетных ударов. В частности, пострадало местное предприятие. Ракеты попали возле админздания. В результате обстрела погибли 11 человек, еще 28 пострадали, из них 7 – в тяжелом состоянии, 18 – имеют ранения средней тяжести, а двое – почти выздоровели.
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