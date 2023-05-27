В Кривом Роге произошло тройное ДТП: пострадал ребенок

Будьте осторожны за рулем!

Сегодня, 27 мая, в Кривом Роге произошло тройное ДТП.

По предварительной информации, водитель на Audi не справился с управлением на трамвайных рельсах и влетел в два других автомобиля. От удара машины разбросало по всей проезжей части.

Об этом сообщает издание «Свои».

В результате ДТП пострадал 12-летний ребенок из Ford. Его госпитализировали.

Все обстоятельства аварии будут устанавливать следователи.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре планируют перекрыть проспект Яворницкого: подробности.

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