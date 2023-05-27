В Кривом Роге произошло тройное ДТП: пострадал ребенок

Сегодня, 27 мая, в Кривом Роге произошло тройное ДТП.
По предварительной информации, водитель на Audi не справился с управлением на трамвайных рельсах и влетел в два других автомобиля. От удара машины разбросало по всей проезжей части.
Об этом сообщает издание «Свои».
В результате ДТП пострадал 12-летний ребенок из Ford. Его госпитализировали.
Все обстоятельства аварии будут устанавливать следователи.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре планируют перекрыть проспект Яворницкого: подробности.
Читайте также:
Автор:
Подготовьтесь!
Нужна ваша помощь!
Важная информация!
25 мая около 15:00 в Покровском районе рядом с остановкой…
Подготовьтесь!
Нужна ваша помощь!
Важная информация!
Житель Чехии побил мировой рекорд Гиннеса, дольше всего продержавшись в планке.
25 мая около 15:00 в Покровском районе рядом с остановкой общественного транспорта мужчина пытался изнасиловать 16-летнюю девушку: он схватил ее, повалил на землю, после чего ударил по голове.
В Днепре - непогода.
Вчера россияне дважды атаковали Днепр: ночью они выпустили ракеты Х-101/Х-555, С-300/С-400, а утром российский "Искандер" разрушил больницу.
В пятницу, 26 мая, на парковке возле магазина Varus на проспекте Героев обнаружили тело мужчины.
Тариф предлагают повысить вдвое.
Сегодня, 27 мая, некоторым жителям жилмассива Победа отключили воду.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!