В Кривом Роге проверяют суды из-за массовых сообщений о заминировании

В Кривом Роге на Днепропетровщине проверяют информацию о заминировании судов.

В Кривом Роге 23 августа на электронную почту четырех районных судов поступили письма с угрозами о минировании учреждений, пишет издание «Свої».

Первое письмо поступило в Дзержинский райсуд, а через час сообщения о заминировании отправили в Терновский, Центрально-Городской и Саксаганский.

Работники и посетители были эвакуированы на время проведения проверки. На местах работают взрывотехники и спасатели.

Следует отметить, что сообщения о заминировании судов поступили и в учреждения в других городах Украины. В Днепре пока тихо.