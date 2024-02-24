В Кривом Роге прошла панихида по всем, чью жизнь забрали россияне

Об этом сообщает Telegram-канал «Свои«.
Во вторую годовщину вторжения более полусотни человек пришли вспомнить павших героев и рядовых украинцев, — говорится в сообщении.
Панихида прошла по всем, чьи жизни унесли россияне, прошла в районе 95-го квартала.
Люди приносили с собой фотографии погибших, свечи, лампадки и флаги.
Погибших почтили минутой молчания, после чего спели также гимн Украины.
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