В Кривом Роге прошла панихида по всем, чью жизнь забрали россияне

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області пройшла панахида на роковини російської агресії.

Об этом сообщает Telegram-канал «Свои«.

Во вторую годовщину вторжения более полусотни человек пришли вспомнить павших героев и рядовых украинцев, — говорится в сообщении.

Панихида прошла по всем, чьи жизни унесли россияне, прошла в районе 95-го квартала.

Люди приносили с собой фотографии погибших, свечи, лампадки и флаги.

Погибших почтили минутой молчания, после чего спели также гимн Украины.

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