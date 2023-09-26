В Кривом Роге прогремел взрыв: что известно

Об этом сообщали местные Telegram-каналы.
Позже эту информацию подтвердил глава Рады обороны города Александр Вилкул.
Он призвал горожан ничего не снимать и не выкладывать в интернет.
Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет, – написал Вилкул.
Отметим, ранее в Воздушных силах сообщали, что есть угроза применения баллистического вооружения!
Ждем официальную информацию!
Тревога продолжается, пожалуйста, будьте в безопасных местах!
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