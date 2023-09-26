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В Кривом Роге прогремел взрыв: что известно

Сегодня 06:48
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Сегодня, 26 сентября, около 6:25 в Кривом Роге прогремел взрыв.

Новости Днепра про В Кривом Роге прогремел взрыв: что известно

Об этом сообщали местные Telegram-каналы.

Позже эту информацию подтвердил глава Рады обороны города Александр Вилкул.

Он призвал горожан ничего не снимать и не выкладывать в интернет.

Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет, – написал Вилкул.

Новости Днепра про В Кривом Роге прогремел взрыв: что известно

Отметим, ранее в Воздушных силах сообщали, что есть угроза применения баллистического вооружения!

Новости Днепра про В Кривом Роге прогремел взрыв: что известно

Ждем официальную информацию!

Тревога продолжается, пожалуйста, будьте в безопасных местах!

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