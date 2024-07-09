В Кривом Роге пожилой мужчина пытался изнасиловать ребенка и избил его

Преступление произошло на улице Песочной. Мальчик пришел домой в синяках и пожаловался матери, что его избил пожилой мужчина и пытался изнасиловать. Мама пострадавшего сразу вызвала полицию и скорую. Ребенка госпитализировали в больницу на медицинское освидетельствование.
По словам родных мальчика, преступление мог совершить 60-летний знакомый мужчина, у которого семья снимала жилье, сообщают в местных телеграмм-каналах. Однако мужчина все отрицает.
По поводу этого инцедента мы обратились в полицию в Кривом Роге. Там нам сообщили, что сейчас с пострадавшим ребенком работают специалисты. Проводится соответствующая экспертиза. Личность мужчины установлена и его опрашивают правоохранители. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 152 Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства выясняются.
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