В Кривом Роге пожар унес жизни женщины и мужчины

В пятницу, 27 января, в 00:23 на линию «101» сообщили о том, что по улице Черкасова в Кривом Роге из квартиры многоэтажки идет густой дым.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что возгорание возникло внутри 3-комнатной квартиры, расположенной на втором этаже девятиэтажного жилого дома.

Пожар локализовали в 00:49 и ликвидировали в 01:10.

К сожалению, в квартире пожарные обнаружили мужчину и женщину без признаков жизни.

К тушению возгорания привлекли 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

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