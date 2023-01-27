В Кривом Роге пожар унес жизни женщины и мужчины

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что возгорание возникло внутри 3-комнатной квартиры, расположенной на втором этаже девятиэтажного жилого дома.
Пожар локализовали в 00:49 и ликвидировали в 01:10.
К сожалению, в квартире пожарные обнаружили мужчину и женщину без признаков жизни.
К тушению возгорания привлекли 12 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
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