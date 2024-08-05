В Кривом Роге появился самый высокий в мире небоскреб Бурдж Халифа, но есть нюанс

В Кривом Роге можно увидеть самый высокий в мире небоскреб Бурдж Халифа, который есть в Дубай.

Копию известной постройки установили на набережной парка им. Б. Хмельницкого в честь 90-летия «АрселорМиттал Кривой Рог». Кроме самого высокого здания в мире там также появились следующие мини-копии: стадион НСК «Олимпийский» (Киев), объект «Укрытие» (Чернобыль), Башни Пламя (Баку), башня ArcelorMittal Orbit (Лондон) и Георгиевская колокольня (Кривой Рог) ). При строительстве каждого всемирно известного объекта использовали криворожскую сталь.

Об этом сообщает «Свои Кривой Рог».

Теперь в Кривом Роге есть новая фотозона. Также это возможность увидеть известные объекты своими глазами, но в меньшем размере.

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