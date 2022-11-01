В Кривом Роге повысятся тарифы на маршрутки

Уже определены и размеры – на коротких маршрутах проезд будет стоить 13 гривен, на самом длинном 14-м – 17 грн. Средняя цена составит 15 грн.

Именно такое решение готовит горсовет, в который недавно с требованием повышения тарифов обратились владельцы перевозчиков.

В больнице Мечникова спасают супругов, пострадавших во время ракетного удара…

В то время как на квартиры в новостроях Днепра цены…

В Кривом Роге задержали преступную группу, обворовавшую стратегическое предприятие В Кривом Роге задержана преступная группа, воровавшая оборудование на электроподстанциях и стратегическом предприятии. 2 просмотров

Без отопления и ремонта: как выглядит однокомнатная квартира за 262 тыс грн на продажу в Днепре (ФОТО) В то время как на квартиры в новостроях Днепра цены растут, на вторичном рынке продажи квартир можно увидеть спад. Жилье стало дешевле. Однокомнатную квартиру в Днепре можно купить по цене иномарки, заплатив не более 300 тыс грн. Но такая цена… просмотров

Забил молотком и расчленил тело: в Павлограде задержали 54-летнего мужчину В воскресенье, 30 октября, в Павлограде правоохранители обнаружили пять полиэтиленовых пакетов с фрагментами женского тела. 0 просмотров