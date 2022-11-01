В Кривом Роге повысятся тарифы на маршрутки

Уже определены и размеры – на коротких маршрутах проезд будет стоить 13 гривен, на самом длинном 14-м – 17 грн. Средняя цена составит 15 грн.
Сегодня начинается обсуждение, общественные слушания пройдут 25 ноября.
Источник: hirchytsya.com.ua
Уже определены и размеры – на коротких маршрутах проезд будет стоить 13 гривен, на самом длинном 14-м – 17 грн. Средняя цена составит 15 грн.
Сегодня начинается обсуждение, общественные слушания пройдут 25 ноября.
Источник: hirchytsya.com.ua
Читайте также:
Автор:
В то время как на квартиры в новостроях Днепра цены…
Пресс-секретарь днепровских спасателей Евгения Дудка рассказала о тяжелых семи месяцах…
В Днепре на Набережной произошло ДТП.
В больнице Мечникова спасают супругов, пострадавших во время ракетного удара…
В Кривом Роге задержана преступная группа, воровавшая оборудование на электроподстанциях и стратегическом предприятии.
В то время как на квартиры в новостроях Днепра цены растут, на вторичном рынке продажи квартир можно увидеть спад. Жилье стало дешевле. Однокомнатную квартиру в Днепре можно купить по цене иномарки, заплатив не более 300 тыс грн. Но такая цена…
Пресс-секретарь днепровских спасателей Евгения Дудка рассказала о тяжелых семи месяцах реабилитации.
В воскресенье, 30 октября, в Павлограде правоохранители обнаружили пять полиэтиленовых пакетов с фрагментами женского тела.
В Днепре на Набережной произошло ДТП.
В больнице Мечникова спасают супругов, пострадавших во время ракетного удара 25 октября.
Срубили и бросили...
Юрия Витренко уволили из Нафтогаза.
Остался последний месяц осени, самый холодный, дождливый и «темный». Жители Днепра меньше времени проводят на прогулке, и все больше находятся дома. Чтобы отвлечься и немного расслабится журналисты dnepr.info составили подборку «осенних» фильмов.
К сведению водителей!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!