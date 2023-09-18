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В Кривом Роге после трех месяцев ограничений отменят графики подачи воды

Сегодня 18:06
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В Кривом Роге и районе убирают ограничения на использование воды.

Новости Днепра про В Кривом Роге после трех месяцев ограничений отменят графики подачи воды

Об этом в своем телеграм-канале сообщил Александр Вилкул.

Ограничения на использование воды ввели в Кривом Роге еще 6 июня, после того как россияне взорвали Каховскую ГЭС. Более трех месяцев в городе действовал режим тотальной экономии.

С 19 сентября в городе снимаются все ограничения по водоснабжению. Включая с близлежащими селами, подключенными к Кривому Рогу и промышленностью и автомойками.

Городская застройка, и многоэтажки, и частный сектор переводились на «автомат» с ручного управления всю прошлую неделю. Система теплоснабжения уже на 80% заполнена водой, потому что тепло это тоже вода. Где-то 65% – пока это вода КРЕСА и Макартов, 35% – вода Ингульца, – отметил Вилкул.

В настоящее время воду в город поставляют три водопровода из КРЕСА, построенные местным водоканалом. На очереди еще три магистрали, которые помогут закачать воду из Ингульца в водохранилище «Южное».

С 19 сентября также будут отменены все графики, а отключения возможны в случае аварийных или ремонтных работ.

В то же время горожан предупреждают о том, что после трех месяцев включений/выключений и, соответственно, гидроударов система не в идеальном состоянии и потребуется некоторое время для ее балансировки.

Жители сел, по подаче воды обращайтесь к своим сельским председателям, старостам и коммунальным предприятиям. Город подачу воде обеспечит.

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