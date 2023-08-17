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  • В Кривом Роге после маммопластики умерла 22-летняя девушка: стали известны результаты судмедэкспертизы

В Кривом Роге после маммопластики умерла 22-летняя девушка: стали известны результаты судмедэкспертизы

Сегодня 11:12
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В июне в Кривом Роге разгорелся скандал из-за смерти 22-летней Алины Мухиной.

Новости Днепра про В Кривом Роге после маммопластики умерла 22-летняя девушка: стали известны результаты судмедэкспертизы

Известно, что девушка 13 июня сделала маммопластику у известного в городе хирурга Якова Яковиди. Но вскоре пациентка умерла. Родственники Алины обвиняют в смерти близкого человека врача. Сам медик обвинение отрицает.

Как мы писали ранее, Алина поехала домой после операции уже 14 июня. Девушка жаловалась на боль, но врач и подруги заверили ее, что так бывает и на третий день ей станет легче. Однако пациентке не становилось лучше – она едва ходила и жаловалась на боль в груди. В субботу, 17 июня, Алина обратилась с жалобами к своему хирургу. Рядом была мама, которая настаивала, чтобы дочери сделали УЗИ, но врач якобы отказал и сказал приехать в понедельник.

Когда Алина приехала в больницу снова, то не могла добраться до палаты сама. Потому в помещение ее завозили на каталке. По словам родных девушки, ей сделали еще одну операцию. На следующий день состояние Алины ухудшилось и ее перевели в реанимацию. У нее начали отказывать органы. Не работали печень, почки, лёгкие. Врачи решили ввести девушку в искусственную кому. Хирурги провели третью операцию и убрали импланты, но уже было поздно. Вечером 22 июня сердце девушки остановилось.

Предварительно отмечалось, что пациентка умерла из-за отравления организма медицинскими препаратами.

Недавно стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы.

Об этом сообщает издание «Свои».

По выводам судмедэкспертов, смерть Алины Мухиной наступила в результате септического поражения, осложнившегося развитием полиорганной недостаточности. Если простыми словами, у пациентки Якова Яковиди начали гнить послеоперационные раны на груди и отказывать внутренние органы. Признаков осложнений от острого отравления медикаментами, о котором говорили ранее, не выявили.

Кроме того, патологоанатом настаивает на проведении комиссионной экспертизы. По его мнению, некоторые результаты анализов при стационарном лечении Алины вызывают сомнения.

Для устранения, по моему мнению, выявленных противоречий с диагнозом и некоторыми медицинскими данными стационарного больного, для установления причинных связей между оперативным вмешательством, лечением и смертью потерпевшей вижу необходимость в проведении комиссионной экспертизы, — отметил патологоанатом.

Новости Днепра про В Кривом Роге после маммопластики умерла 22-летняя девушка: стали известны результаты судмедэкспертизы

По данным издания «Свои», хирург Яков Яковиди продолжает оперировать.

Досудебное следствие по делу продолжается.

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Новости Днепра про В Кривом Роге после маммопластики умерла 22-летняя девушка: стали известны результаты судмедэкспертизыУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге после маммопластики умерла 22-летняя девушка: стали известны результаты судмедэкспертизыРусский

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