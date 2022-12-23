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В Кривом Роге посадили фейкового минера

Сегодня 14:38
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Криворожанину, заминировавшему дом, объявили приговор.
Новости Днепра про В Кривом Роге посадили фейкового минера

фото условное

Об этом сообщили в пресс-службе Терновского районного суда Кривого Рога.

Известно, что еще в начале июня 2021 криворожчанин позвонил в полицию и сообщил о минировании дома на улице Тимирязева. В приговоре суда указано, что сделал он это из-за личной неприязни и ненависти к работникам полиции, а также с целью посеять панику среди горожан.

Конечно, заминирование было фейковым. На этот раз шутника удалось задержать. Уже в суде мужчина признал свою вину и раскаялся. Судьи признали его виновным в совершении преступления.

Теперь шутник проведет 2 года в тюрьме, а еще заплатит 1269 гривен штрафа спасателям, которые тогда выезжали проверять минирование дома.

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