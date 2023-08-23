В Кривом Роге поймали вора-чистюлю, который украл 30 дезодорантов и зубную щетку

В Кривом Роге мужчина обокрал торговый центр "МЕТРО" и украл годовой запас дезодорантов.

Полиция охраны поймала криворожца, укравшего из гипермаркета товара на 5 тысяч гривен.

Заметили вора продавцы, благодаря камерам видеонаблюдения, и сразу нажали тревожную кнопку. Через несколько минут мужчину задержали. Он пытался утащить 5 пачек дезодоранта, где было по 6 штук антиперспирантов в каждой из них, и электрическую зубную щетку.

Ты не ты, когда потный, но вор так и не смог объяснить зачем ему годовой запас дезодорантов.

Вора-чистюлю забрали правоохранители.

Напомним, ранее в Кривом Роге задержала женщина, которая украла туалетную воду из «Евы».

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