В Кривом Роге поймали вора-чистюлю, который украл 30 дезодорантов и зубную щетку

Полиция охраны поймала криворожца, укравшего из гипермаркета товара на 5 тысяч гривен.
Заметили вора продавцы, благодаря камерам видеонаблюдения, и сразу нажали тревожную кнопку. Через несколько минут мужчину задержали. Он пытался утащить 5 пачек дезодоранта, где было по 6 штук антиперспирантов в каждой из них, и электрическую зубную щетку.
Ты не ты, когда потный, но вор так и не смог объяснить зачем ему годовой запас дезодорантов.
Вора-чистюлю забрали правоохранители.
Напомним, ранее в Кривом Роге задержала женщина, которая украла туалетную воду из «Евы».
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