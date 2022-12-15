В Кривом Роге поймали тезку Вилкула, который выдавал себя за него и собирал деньги

Об этом рассказал в своем телеграмм-канале Александр Вилкул.
В прошлом месяце СБУ задержала молодого человека, который выдавал себя за Александра Вилкула и собирал деньги на ВСУ. Как рассказал Вилкул, людей обманывал его тезка Александр из Николаевской области. Парень переселенец и приехал в Кривой Рог после начала войны.
Но он решил не устраиваться на работу, а начать обманывать людей. Парень создал телеграмм-канал с именем Вилкула, а затем купил премиум-аккаунт, и стал просить деньги, обещая отправить их на нужды ВСУ.
К счастью, его схватили раньше, чем он успел получить пожертвования от людей.
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