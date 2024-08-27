В Кривом Роге под завалами гостиницы ищут еще двух человек

Спасительно-поисковая операция продлится еще не менее 2-3 часов, сообщил Александр Вилкул в эфире «Радио Свобода». Поисковики установили личность двух человек, которые еще могут находиться под завалами.
Лица, которые могут находиться под завалами гостиницы в Кривом Роге, установлены. Поисковая операция должна продолжаться еще не менее 2 – 3 часов, – сообщил Вилкул.
Спасательную операцию несколько раз приостанавливали из-за воздушной тревоги.
По словам Вилкула, установить личности людей, которые могут быть под завалами, удалось следующим образом: по книгам регистрации гостиницы проверили данные о жителях, всем им перезвонили, два человека не выходят на связь. Предполагается, что именно они могут все еще находиться под завалами здания.
По официальным данным погибли 2 человека, еще 5 получили ранения разной степени тяжести. Одна женщина, извлеченная из-под завалов гостиницы, в критическом состоянии. Остальные пострадавшие имеют более легкие травмы.
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