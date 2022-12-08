В Кривом Роге под лед провалилась 12-летняя девочка

В Кривом Роге 12-летняя девочка гуляла на льду и провалилась.

В Покровском районе 7 декабря девочка гуляла на льду на расстоянии около 20 метров от берега и провалилась в воду. Ее смогли спасти очевидцы происшествия еще до приезда спасателей.

Но некоторые случаи таких прогулок – смертельны. В начале декабря в селе Голубовка Новомосковского района спасатели извлекли из воды тело 36-летнего мужчины.

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