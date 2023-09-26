В Кривом Роге перевернулся автомобиль: за рулем была беременная девушка

В Кривом Роге сегодня, 26 сентября, произошло жуткое ДТП.
В районе объездной перевернулся автомобиль Peugeot. За рулем авто была беременная девушка.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
По предварительной информации, беременная ехала на обследование к врачу. Вдруг ей стало плохо, она не справилась с управлением, в результате чего авто перевернулось.
Девушка чудом не пострадала.
Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что на трассе Днепр-Николаев произошло ужасное ДТП с участием ВАЗ и Renault: есть пострадавшие.
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