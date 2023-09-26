В Кривом Роге перевернулся автомобиль: за рулем была беременная девушка

По предварительной информации, беременная ехала на обследование к врачу. Вдруг ей стало плохо, она не справилась с управлением, в результате чего авто перевернулось.

В районе объездной перевернулся автомобиль Peugeot. За рулем авто была беременная девушка.

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