В Кривом Роге перевернулся автомобиль: есть пострадавшие

В Кривом Роге в ДТП пострадали два человека.

Авария произошла на перекрестке улиц Шепетовской и Высоковольтной. Такси Renault ехал по второстепенной Шепетовской дороге. Его в сторону ударил Opel, ехавший по главной дороге Высоковольтной. После этого авто службы такси перевернулось на бок. Пострадали двое пассажиров перевернутой легковушки.

Об этом сообщает местный телеграмм-канал «На часі».

Оба автомобиля имеют повреждения. Среди пострадавших жена водителя и клиентка, находившиеся в салоне такси Renault.

Водители автомобилей не пострадали. На месте работали правоохранители. Движение по улице было перекрыто.

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