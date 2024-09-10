В Кривом Роге перевернулся автомобиль: есть пострадавшие

Авария произошла на перекрестке улиц Шепетовской и Высоковольтной. Такси Renault ехал по второстепенной Шепетовской дороге. Его в сторону ударил Opel, ехавший по главной дороге Высоковольтной. После этого авто службы такси перевернулось на бок. Пострадали двое пассажиров перевернутой легковушки.
Об этом сообщает местный телеграмм-канал «На часі».
Оба автомобиля имеют повреждения. Среди пострадавших жена водителя и клиентка, находившиеся в салоне такси Renault.
Водители автомобилей не пострадали. На месте работали правоохранители. Движение по улице было перекрыто.
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