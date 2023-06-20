В Кривом Роге отрезают воду автомойкам: в чем причина

В Кривом Роге начали отрезать воду автомойкам.

19 июня криворожский водоканал отрезал от воды 4 автомойки на улицах Фукса, Толбухина, Свободной Ичкерии и Дарвина. Об этом сообщил Александр Вилкул. Причина – экономия воды.

Владельцы бизнеса не придерживались рекомендаций и тратили воду, которой в Кривом Роге осталось всего на полтора месяца. Их неоднократно предупреждали, но хозяева автомоек не прислушались к просьбам местных властей.

Благодарю каждого – и жителей города, и бизнеса – кто экономит воду. Но не все понимают предупреждение о том, что воде осталось мало, ни с первого, ни со второго раза, даже срывают пломбы. Для некоторых прибыль оказалась более важной. Делаем так, чтобы им было понятнее, – отметил Александр Вилкул.

Некоторым автомойкам смогут вернуть воду только после войны.

Напомним, из-за подрыва Каховской ГЭС часть Днепропетровщины осталась без централизованного водоснабжения. Совершенно без воды Никопольский район. В Кривом Роге запасов хватит на полтора месяца. Ранее Александр Вилкул рассказал, что будут делать в городе, когда резервы иссякнут.

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