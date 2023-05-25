В Кривом Роге опрокинулась фура: пострадал водитель

Около 17:30 в районе Гданцевки фура опрокинулась на бок и частично заблокировала движение.

С каждым годом в Днепре появляется все больше новых ЖК…

В Днепре разгорелся скандал вокруг областного онкодиспансера: Лукашук прокомментировал его Сегодня в Фейсбуке сразу несколько работников областного онкодиспансера пожаловались на руководства заведения. 1 просмотров

Армения и Азербайджан не имеют взаимных территориальных претензий, – Пашинян Армения и Азербайджан не имеют взаимных территориальных претензий, что может проложить путь к мирному соглашению между странами. 0 просмотров

Как выглядит «тоннель любви» в Днепре: промзона с диким виноградом (ФОТО) С каждым годом в Днепре появляется все больше новых ЖК и торговых центров, но в городе еще остались места удаленные от шума автомобилей и напоминающие густой лес, где так и хочется прогуляться и сделать несколько красивых фото. просмотров