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В Кривом Роге обломки вражеского БПЛА упали на пятиэтажку: произошел пожар

Сегодня 07:43
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К счастью, никто не пострадал.
Новости Днепра про В Кривом Роге обломки вражеского БПЛА упали на пятиэтажку: произошел пожар

Фото условное.

Поздно вечером защитники неба сбили 2 «шахеда» в Криворожском районе.

В Кривом Роге обломки упали на пятиэтажку. Произошел пожар, который спасатели потушили. Повреждена крыша, сами квартиры целы. Никто не пострадал.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Взрывотехники изъяли часть вражеского железа. Чтобы провести работы безопасно, вывели почти три десятка жителей. Теперь обломки уничтожат. Люди уже дома, — добавил Лысак.

Кроме того, агрессор трижды обстреливал Никопольщину — из артиллерии бил по Марганецкой, Мировской и Червоногригорьевской громадах.

Разрушен частный дом. Повреждены 2 хозяйственные постройки, авто, гаражи, теплицы. Зацепило линию электропередач и газопровод. Погибших и раненых нет.

Новости Днепра про В Кривом Роге обломки вражеского БПЛА упали на пятиэтажку: произошел пожар

Новости Днепра про В Кривом Роге обломки вражеского БПЛА упали на пятиэтажку: произошел пожар

Новости Днепра про В Кривом Роге обломки вражеского БПЛА упали на пятиэтажку: произошел пожар

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!

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Новости Днепра про В Кривом Роге обломки вражеского БПЛА упали на пятиэтажку: произошел пожарУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге обломки вражеского БПЛА упали на пятиэтажку: произошел пожарРусский

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