В Кривом Роге обломки вражеского БПЛА упали на пятиэтажку: произошел пожар

Поздно вечером защитники неба сбили 2 «шахеда» в Криворожском районе.
В Кривом Роге обломки упали на пятиэтажку. Произошел пожар, который спасатели потушили. Повреждена крыша, сами квартиры целы. Никто не пострадал.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Взрывотехники изъяли часть вражеского железа. Чтобы провести работы безопасно, вывели почти три десятка жителей. Теперь обломки уничтожат. Люди уже дома, — добавил Лысак.
Кроме того, агрессор трижды обстреливал Никопольщину — из артиллерии бил по Марганецкой, Мировской и Червоногригорьевской громадах.
Разрушен частный дом. Повреждены 2 хозяйственные постройки, авто, гаражи, теплицы. Зацепило линию электропередач и газопровод. Погибших и раненых нет.
Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!
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