В Кривом Роге обломки вражеского БПЛА упали на пятиэтажку: произошел пожар

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Разрушен частный дом. Повреждены 2 хозяйственные постройки, авто, гаражи, теплицы. Зацепило линию электропередач и газопровод. Погибших и раненых нет.

Кроме того, агрессор трижды обстреливал Никопольщину — из артиллерии бил по Марганецкой, Мировской и Червоногригорьевской громадах.

Взрывотехники изъяли часть вражеского железа. Чтобы провести работы безопасно, вывели почти три десятка жителей. Теперь обломки уничтожат. Люди уже дома, — добавил Лысак.

В Кривом Роге обломки упали на пятиэтажку. Произошел пожар, который спасатели потушили. Повреждена крыша, сами квартиры целы. Никто не пострадал.

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