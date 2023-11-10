В Кривом Роге ночью на остановке вспыхнул автомобиль (ФОТО)

Ночью на линию «101» сообщили о возгорании легкового автомобиля в одном из районов Кривого Рога.
На место оперативно прибыли спасатели. Они установили, что на временной остановке вспыхнул «ВАЗ 21099».
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожар ликвидировали. Огонь сильно повредил транспортное средство.
К счастью, люди не пострадали.
К тушению возгорания привлекли 6 спасателей и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
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