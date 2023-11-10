В Кривом Роге ночью на остановке вспыхнул автомобиль (ФОТО)

Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

Ночью на линию «101» сообщили о возгорании легкового автомобиля в одном из районов Кривого Рога.

На место оперативно прибыли спасатели. Они установили, что на временной остановке вспыхнул «ВАЗ 21099».

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожар ликвидировали. Огонь сильно повредил транспортное средство.

К счастью, люди не пострадали.

К тушению возгорания привлекли 6 спасателей и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

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