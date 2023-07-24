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В Кривом Роге насильник-рецидивист изнасиловал несовершеннолетнюю

Сегодня 12:34
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В Кривом Роге на Днепропетровщине судили насильника.

Новости Днепра про В Кривом Роге насильник-рецидивист изнасиловал несовершеннолетнюю

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

По данным следствия, в апреле этого года мужчина начал преследовать в городском парке 16-летнюю девушку. Когда он ее догнал, повалил на землю и силой пытался изнасиловать.

На крик несовершеннолетней сбежались прохожие, которые оттащили мужчину от девушки и вызвали полицию.

Как оказалось позже, мужчину уже судили за изнасилование, после чего он 9 лет пробыл в тюрьме.

Во время суда насильник свою вину признал полностью. Его приговорили к 8 годам тюрьмы. До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

Напомним, ранее подозрение объявили мужчине, пытавшемуся изнасиловать несовершеннолетнюю дочь своей квартирантки.

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