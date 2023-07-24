В Кривом Роге насильник-рецидивист изнасиловал несовершеннолетнюю

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
По данным следствия, в апреле этого года мужчина начал преследовать в городском парке 16-летнюю девушку. Когда он ее догнал, повалил на землю и силой пытался изнасиловать.
На крик несовершеннолетней сбежались прохожие, которые оттащили мужчину от девушки и вызвали полицию.
Как оказалось позже, мужчину уже судили за изнасилование, после чего он 9 лет пробыл в тюрьме.
Во время суда насильник свою вину признал полностью. Его приговорили к 8 годам тюрьмы. До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.
Напомним, ранее подозрение объявили мужчине, пытавшемуся изнасиловать несовершеннолетнюю дочь своей квартирантки.
Читайте также:
Автор:
Запасы лучше сделать!
Гриб-весёлку нашли в нашей области, но точную локацию не указали.
Четвертый раз за год в соседней с Днепропетровской областью фиксировали…
Вчера, 23 июля, на территории автозаправочной станции, что на улице…
В Днепре приступили к реорганизации четырех государственных учреждений профессионального (профессионально-технического) образования.
В Днепре в помощи нуждается кошка Глория.
Запасы лучше сделать!
Гриб-весёлку нашли в нашей области, но точную локацию не указали.
Четвертый раз за год в соседней с Днепропетровской областью фиксировали землетрясение.
Важная информация!
Будьте внимательны за рулем!
Вчера, 23 июля, на улице Праздничной в Зеленодольске случился пожар в 4-этажном жилом доме.
"Минеры" снова активизировались...
В ночь на понедельник, 24 июля, в Москве раздались взрывы. Дроны атаковали здание рядом с Министерством обороны рф и бизнес-центр.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!