В Кривом Роге нашли 8-летнюю девочку, которая потерялась во время прогулки на детской площадке

8-летний ребенок ушел в неизвестном направлении и потерялся в районе Дружбы. Ее искали в течение всего дня.
К вечеру правоохранителям все же удалось найти девочку и вернуть ее домой, к родителям. Об этом информирует отдел коммуникации Криворожского городского отдела Национальной полиции.
К счастью, жертвой преступления или правонарушения ребенок не стал.
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