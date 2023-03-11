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  • В Кривом Роге нашли 8-летнюю девочку, которая потерялась во время прогулки на детской площадке

В Кривом Роге нашли 8-летнюю девочку, которая потерялась во время прогулки на детской площадке

Сегодня 17:05
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В Кривом Роге Днепропетровской области нашли маленькую девочку, которая пропала 10 марта во время прогулки на детской площадке.

Новости Днепра про В Кривом Роге нашли 8-летнюю девочку, которая потерялась во время прогулки на детской площадке

8-летний ребенок ушел в неизвестном направлении и потерялся в районе Дружбы. Ее искали в течение всего дня.

К вечеру правоохранителям все же удалось найти девочку и вернуть ее домой, к родителям. Об этом информирует отдел коммуникации Криворожского городского отдела Национальной полиции.

К счастью, жертвой преступления или правонарушения ребенок не стал.

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