В Кривом Роге нашли 17-летнюю девочку, сбежавшую из дома на Сумщине

О побеге 17-летней девочки полиции сообщила ее мама. Женщина рассказала, что ее несовершеннолетняя дочь без разрешения уехала в Кривой Рог. Полицейский офицер Дружбовской громады сообщил коллегам и скоординировал их относительно возможного места нахождения девушки. После этого ее разыскали. Где именно находилась подросток в городе не сообщается.
Как сообщили в полиции Сумской области, 17-летнюю девочку передали матери. С ребёнком все хорошо.
Полицейский офицер общины провел с семьей профилактическую беседу и отметил недопущение подобных случаев в дальнейшем.
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