В Кривом Роге на водоеме нашли гранаты

Об этом сообщает Telegram-канал «Свои».
В водоеме прямо в пакете лежало несколько гранат.
Опасный сверток увидел случайный прохожий и сразу позвонил по телефону в полицию.
По предварительной информации, правоохранители изъяли 3 корпуса гранаты Ф1 и 3 запала к ней.
Как гранаты попали в водоем, будут выяснять специалисты.
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