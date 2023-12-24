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В Кривом Роге на водоеме нашли гранаты

Сегодня 15:34
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В городе Кривой Рог Днепропетровской области на Спасской обнаружили взрывные предметы.

Новости Днепра про В Кривом Роге на водоеме нашли гранаты

Об этом сообщает Telegram-канал «Свои».

В водоеме прямо в пакете лежало несколько гранат.

Опасный сверток увидел случайный прохожий и сразу позвонил по телефону в полицию.

По предварительной информации, правоохранители изъяли 3 корпуса гранаты Ф1 и 3 запала к ней.

Как гранаты попали в водоем, будут выяснять специалисты.

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