В Кривом Роге на пожаре обнаружили тело женщины без признаков жизни и спасли 5 человек, из них 2 ребенка

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На месте спасатели установили, что пожар возник в комнате квартиры на первом этаже пятиэтажного жилого дома.
Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело женщины без признаков жизни, в настоящее время ее личные данные устанавливаются.
Еще одна женщина была госпитализирована в больницу из-за отравления продуктами горения.
Из соседних квартир чрезвычайники спасли 5 человек, из них 2 ребенка. Пожар удалось потушить через полчаса.
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