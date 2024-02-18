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  • В Кривом Роге на пожаре обнаружили тело женщины без признаков жизни и спасли 5 человек, из них 2 ребенка

В Кривом Роге на пожаре обнаружили тело женщины без признаков жизни и спасли 5 человек, из них 2 ребенка

Сегодня 14:51
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В Кривом Роге произошел пожар на улице Александра Васякина Металлургического района.

Новости Днепра про В Кривом Роге на пожаре обнаружили тело женщины без признаков жизни и спасли 5 человек, из них 2 ребенка

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На месте спасатели установили, что пожар возник в комнате квартиры на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело женщины без признаков жизни, в настоящее время ее личные данные устанавливаются.

Еще одна женщина была госпитализирована в больницу из-за отравления продуктами горения.

Из соседних квартир чрезвычайники спасли 5 человек, из них 2 ребенка. Пожар удалось потушить через полчаса.

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Новости Днепра про В Кривом Роге на пожаре обнаружили тело женщины без признаков жизни и спасли 5 человек, из них 2 ребенкаУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге на пожаре обнаружили тело женщины без признаков жизни и спасли 5 человек, из них 2 ребенкаРусский

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