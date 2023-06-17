В Кривом Роге на остановке вспыхнул пожар: огонь уничтожил 5 микроавтобусов (ФОТО)

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели оперативно выехали на место. Прибыв, они установили, что на временной остановке горят пять микроавтобусов и огонь перекинулся на крышу 4-этажного неэксплуатируемого здания.
Возгорание локализовали в 03:01 и ликвидировали в 03:31. В результате пожара уничтожены 5 микроавтобусов. Повреждена крыша неэксплуатируемого здания и 2 транспортных средства.
Общая площадь пожара составила 200 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К ликвидации пожара привлекли 16 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.
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