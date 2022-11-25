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В Кривом Роге на кладбище повесился мужчина

Сегодня 16:09
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Фото не для слабонервных!

Новости Днепра про В Кривом Роге на кладбище повесился мужчина

В Кривом Роге на Центральном кладбище прохожий обнаружил мертвеца, висевшего на дереве рядом с могилами.

На место происшествия вызвали правоохранителей. Они выясняют личность умершего и обстоятельства трагедии.

Новости Днепра про В Кривом Роге на кладбище повесился мужчина

Новости Днепра про В Кривом Роге на кладбище повесился мужчина

Если вам нужна психологическая поддержка, звоните по телефону: 066-061-81-50; 066-448-61-54; 093-491-68-26; 096-248-75-74. По этим номерам вас ждет поддержка 24/7! Не оставайтесь в одиночестве!

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