В Кривом Роге на кладбище повесился мужчина

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В Кривом Роге на Центральном кладбище прохожий обнаружил мертвеца, висевшего на дереве рядом с могилами.

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