В Кривом Роге на кладбище повесился мужчина

В Кривом Роге на Центральном кладбище прохожий обнаружил мертвеца, висевшего на дереве рядом с могилами.
На место происшествия вызвали правоохранителей. Они выясняют личность умершего и обстоятельства трагедии.
Если вам нужна психологическая поддержка, звоните по телефону: 066-061-81-50; 066-448-61-54; 093-491-68-26; 096-248-75-74. По этим номерам вас ждет поддержка 24/7! Не оставайтесь в одиночестве!
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