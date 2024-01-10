В Кривом Роге на «АрселорМиттал» во время работы погиб работник: все детали

В Кривом Роге на производстве погиб работник.

На предприятии «АрселорМиттал Кривой Рог» произошел несчастный случай – погиб работник.

О печальном известии сообщили на официальной странице предприятия на Facebook.

Трагедия произошла 4 января в копровом цехе департамента по производству чугуна и стали. Смертельную травму получил исполняющий обязанности мастера по ремонту оборудования.

По словам представителей компании, это был несчастный случай. Однако уже была создана комиссия, которая проводит расследование, чтобы выяснить все детали инцидента и в будущем обеспечить безопасные условия труда на производстве.

Выражаем соболезнования семье погибшего и подчеркиваем абсолютную необходимость неукоснительного соблюдения «Десяти золотых правил, спасающих жизнь», и особое внимание к ТОП 4 рисков производственного травматизма, относящегося к категории «рисков-убийц» (падение с высоты, раздавливание вращающимися частями оборудования, раздавливание подвижными частями оборудования, электрический ток), — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали о железнодорожнике, которого едва не убил российский дрон.

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