В Кривом Роге на «АрселорМиттал» нашли мертвого работника: что известно

Покойным оказался сотрудник предприятия. Об этом пишет «Днепр Оперативный».
Известно, что тело нашли в первом доменном цехе. Предварительно, работник упал с высоты восьми метров.
На место вызвали «скорую», однако медики смогли лишь констатировать смерть мужчины.
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