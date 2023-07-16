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В Кривом Роге на «АрселорМиттал» нашли мертвого работника: что известно

Сегодня 09:20
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В Кривом Роге на крупнейшем предприятии горно-металлургического комплекса Украины "АрселорМиттал" нашли труп мужчины.

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Покойным оказался сотрудник предприятия. Об этом пишет «Днепр Оперативный».

Известно, что тело нашли в первом доменном цехе. Предварительно, работник упал с высоты восьми метров.

На место вызвали «скорую», однако медики смогли лишь констатировать смерть мужчины.

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