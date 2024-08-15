В Кривом Роге на 5-летнего мальчика упала железобетонная плита забора

В Кривом Роге бетонная плита упала на ребенка.

В Кривом Роге на 5-летнего мальчика, игравшего рядом с забором, упала железобетонная плита. Ребенок чудом остался жив и почти невредим, пишет «Суспільне». Наталья, мама мальчика, рассказала, что плита упала на ребенка внезапно, когда ее сын Максим играл мячом. Конструкцию никто не трогал. На крики о помощи сразу сбежались соседи. Владимир был одним из первых, кто помог поднять плиту, чтобы вызволить ребенка.

Мужчина рассказывает, что услышал сильный «гуп», а затем крик.

Слышу что-то упавшее и крик, я обернулся. Смотрю, а плита упала и накрыла его. Начала поднимать – мама, и я подошел, поднимал. Когда он вылез, мы бросили эту плиту, – вспоминает он.

Владимир предполагает, что ребенок не пострадал только потому, что плита была старой и почти сразу развалилась.

Максим отделался синяками и ссадинами на голове и животе. В настоящее время он проходит медицинское обследование.

Криворожцы, живущие рядом с местом инцидента, говорят, что железобетонный забор вокруг производственных помещений стоит здесь десятилетиями. Это пешеходная улица и тоже проезжающая. Когда машины проезжают, люди прижимаются к забору.

Известно, что и забор, и территория за ним находится в коммунальной собственности, поэтому журналисты обратились в городской Департамент развития инфраструктуры и коммунального предприятия «Парковка и реклама», чтобы узнать, планируют ли коммунальщики ремонтировать или заменять ограждение.

Пока ответа нет. А мама Максима обратилась в полицию по этому случаю.

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