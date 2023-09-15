В Кривом Роге мужчину подозревают в минировании дома

В Кривом Роге задержали псевдоминировщика

Как сообщили в полиции, в Кривом Роге задержан мужчина по подозрению в минировании жилого дома.

Криворожец позвонил в полицию и сообщил, что якобы в одном из домов есть взрывчатка, которую он хочет взорвать. Вызов пришел вечером 14 сентября. На место потенциального минирования отправились участковые.

Правоохранители тщательно обследовали здание, но никаких взрывных устройств не обнаружили. Впоследствии полицейские установили личность злоумышленника, им оказался 47-летний криворожец.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

15 сентября следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности).

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