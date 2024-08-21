Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Кривом Роге мужчина затащил двух девочек в подсобку магазина и развращал их

В Кривом Роге мужчина затащил двух девочек в подсобку магазина и развращал их

Сегодня 09:12
просмотров

В Кривом Роге мужчина мужчина развращал двух девятилетних девочек.

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина затащил двух девочек в подсобку магазина и развращал их

Преступление произошло в Саксаганском районе города 15 августа. Известно, что мужчина заманил двух 9-летних девочек в подсобку магазина и надругался над ними. После этого угрожал убийством, если дети кому-то об этом расскажут.

Дети сообщили о поругании над ними родителям только вчера, 20 августа. Мама одной из пострадавших рассказала, что мужчину уже задержала полиция. Об этом сообщает «Свои Кривой Рог».

По информации издания, развращал детей работник магазина. Продолжается следствие.

Напомним, ранее мы также писали, что в Днепропетровской области отец несколько лет насиловал собственных дочерей.

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина затащил двух девочек в подсобку магазина и развращал ихУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина затащил двух девочек в подсобку магазина и развращал ихРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Вечером ушла из дома: на Днепропетровщине разыскивают 13-летнюю девочку
    Новости Днепра
    Сегодня 08:12
    Вечером ушла из дома: на Днепропетровщине разыскивают 13-летнюю девочку

    В Днепропетровской области разыскивают 13-летнюю Тамару Эминову.

    Над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник
    Новости Днепра
    Сегодня 07:53
    Над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник

    Ночью оккупанты снова атаковали Днепропетровщину.

    На Днепропетровщине спасли двух енотовидных собак
    Новости Днепра
    Сегодня 07:32
    На Днепропетровщине спасли двух енотовидных собак

    В приюте для животных на Днепропетровщине живут две спасенные енотовидные…

    На Днепропетровщине открыли самую большую в Украине «Школу супергероев»
    Новости Днепра
    Сегодня 07:00
    На Днепропетровщине открыли самую большую в Украине «Школу супергероев»

    В Кривом Роге в одной из городских больниц заработала самая…

    Последние новости

    Вечером ушла из дома: на Днепропетровщине разыскивают 13-летнюю девочку
    Вечером ушла из дома: на Днепропетровщине разыскивают 13-летнюю девочку

    В Днепропетровской области разыскивают 13-летнюю Тамару Эминову.

    Сегодня 08:12
    1
    просмотров
    Над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник
    Над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник

    Ночью оккупанты снова атаковали Днепропетровщину.

    Сегодня 07:53
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине спасли двух енотовидных собак
    На Днепропетровщине спасли двух енотовидных собак

    В приюте для животных на Днепропетровщине живут две спасенные енотовидные собаки.

    Сегодня 07:32
    4
    просмотров
    На Днепропетровщине открыли самую большую в Украине «Школу супергероев»
    На Днепропетровщине открыли самую большую в Украине «Школу супергероев»

    В Кривом Роге в одной из городских больниц заработала самая большая в Украине Школа супергероев.

    Сегодня 07:00
    1
    просмотров
    Погода на 21 августа: в Днепре будет облачно
    Погода на 21 августа: в Днепре будет облачно

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    5
    просмотров
    В Желтых Водах из пожара спасли трех человек
    В Желтых Водах из пожара спасли трех человек

    Во время пожара спасли трех человек.

    Вчера 21:54
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине на фоне новостей о запрете УПЦ вандалы облили бензином часовню ПЦУ
    На Днепропетровщине на фоне новостей о запрете УПЦ вандалы облили бензином часовню ПЦУ

    В Никополе на Днепропетровщине вандалы облили бензином часовню Православной церкви Украины.

    Вчера 21:21
    4
    просмотров
    В Днепре могут продлить работу детсадов
    В Днепре могут продлить работу детсадов

    В Днепре рассматривают возможность увеличения работы детсадов до 7 часов в день.

    Вчера 20:48
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине пчелы до смерти закусали мужчину
    На Днепропетровщине пчелы до смерти закусали мужчину

    В Кривом Роге на Днепропетровщине коммунальщика до смерти закусали пчелы.

    Вчера 20:05
    5
    просмотров
    Сульфаты и хлориды: в каких реках Днепропетровщины нашли отклонения
    Сульфаты и хлориды: в каких реках Днепропетровщины нашли отклонения

    Реки на Днепропетровщине до сих пор опасны для отдыха.

    Вчера 19:18
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх