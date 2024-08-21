В Кривом Роге мужчина затащил двух девочек в подсобку магазина и развращал их

В Кривом Роге мужчина мужчина развращал двух девятилетних девочек.

Преступление произошло в Саксаганском районе города 15 августа. Известно, что мужчина заманил двух 9-летних девочек в подсобку магазина и надругался над ними. После этого угрожал убийством, если дети кому-то об этом расскажут.

Дети сообщили о поругании над ними родителям только вчера, 20 августа. Мама одной из пострадавших рассказала, что мужчину уже задержала полиция. Об этом сообщает «Свои Кривой Рог».

По информации издания, развращал детей работник магазина. Продолжается следствие.

Напомним, ранее мы также писали, что в Днепропетровской области отец несколько лет насиловал собственных дочерей.

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