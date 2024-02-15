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  • В Кривом Роге мужчина залез в ТЦ через окно, разбитое во время ракетной атаки

В Кривом Роге мужчина залез в ТЦ через окно, разбитое во время ракетной атаки

Сегодня 16:40
просмотров

В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина пробрался в ТЦ через разбитое ракетным ударом окно.

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина залез в ТЦ через окно, разбитое во время ракетной атаки

Гражданин решил проникнуть в здание поврежденного при обстреле ТЦ. Но он не учел, что в помещении все равно работает сигнализация. Поэтому злоумышленник оперативно был задержан.

Как сообщили в полиции охраны Кривого Рога, правоохранители задержали мужчину, который незаконно проник в ТРЦ через разбитое стеклянное окно, поврежденное во время одного из ракетных ударов.

Несмотря на то, что окна были разбиты и часть магазинов не работала, ТРЦ охранялся, поэтому, когда поступил сигнал «тревоги», копы направились на место происшествия. Вероятного мародера, забравшегося в помещение ТЦ, задержали.

Полиция охраны Кривого Рога отмечает гражданам, что любое несанкционированное проникновение на разрушенные в результате обстрелов объекты в военное время расценивается как попытка мародерства. Кроме того, существует большая вероятность смещения несущих конструкций и обвала перекрытий, что представляет угрозу жизни и здоровью, говорится в сообщении.

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