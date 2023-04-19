В Кривом Роге мужчина забил пенсионера до смерти

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу, где от полученных травм он скончался.
Злоумышленника задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Напомним, ранее мы писали, что в Никополе во время ссоры сын задушил свою мать шнурком.
Читайте также:
Автор:
В Днепре водитель сбил курьера на скутере.
В Днепре частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить ремонтные работы,…
19 апреля электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию…
У Дніпрі за минулу добу невідомі «замінували» 214 будівель.
В Днепре водитель сбил курьера на скутере.
Вчера, 18 апреля, на территории частного домовладения в селе Богдановка Павлоградского района произошел пожар.
В Днепре частная энергетическая компания ЦЭК будет проводить ремонтные работы, из-за чего отключат свет по нескольким адресам.
19 апреля электротранспорт будет работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
У Дніпрі за минулу добу невідомі «замінували» 214 будівель.
В Днепре на улице Лазаряна загорелась квартира в пятиэтажке. В пожаре пострадала 84-летняя бабушка.
12 апреля, защищая свободу и независимость Украины, во время выполнения боевого задания под Кременной на Луганщине погиб 39-летний солдат Василий Колиниделя.
Во дворе одного из частных домов в Терновском районе между двумя мужчинами возник конфликт
Укрзализныця обновила правила возврата средств за билеты.
Захватите с собой зонт!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!