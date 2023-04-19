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В Кривом Роге мужчина забил пенсионера до смерти

Сегодня 11:31
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В Кривом Роге 17 апреля в одном из частных домов между двумя мужчинами произошла ссора, в ходе которой 43-летний злоумышленник нанес более 10 ударов 63-летнему знакомому.

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина забил пенсионера до смерти

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу, где от полученных травм он скончался.

Злоумышленника задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Новости Днепра про В Кривом Роге мужчина забил пенсионера до смерти

Напомним, ранее мы писали, что в Никополе во время ссоры сын задушил свою мать шнурком. 

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